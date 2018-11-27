Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) – Dinar
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Köylere Hizmet Götürme Birliği
meclis toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, "Siz değerli muhtarlarımızın fikirleri ve görüşleri bizim için önemlidir. Onun için sizlere dağıtılan formlara sorunlarınızı yazarak bizlere geri iletiniz." ifadelerini kullandı.
Toplantının kapanış bölümünde ise bazı muhtarlar söz alarak köylerdeki ve mahallelerdeki sorunları sözlü olarak dile getirdi.
- Sandıklı
Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret
Sandıklı Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Mehmet Gölgeci, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Başsavcı Vekili Gölgeci'yle karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği,Dinar,Selami Kapankaya