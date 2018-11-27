27 Kasım 2018, 14:34
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Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR (AA) – Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

AFYONKARAHİSAR (AA) – Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, "Siz değerli muhtarlarımızın fikirleri ve görüşleri bizim için önemlidir. Onun için sizlere dağıtılan formlara sorunlarınızı yazarak bizlere geri iletiniz." ifadelerini kullandı.

Toplantının kapanış bölümünde ise bazı muhtarlar söz alarak köylerdeki ve mahallelerdeki sorunları sözlü olarak dile getirdi.


- Sandıklı Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret

Sandıklı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Gölgeci, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Başsavcı Vekili Gölgeci'yle karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği,Dinar,Selami Kapankaya
27 Kasım 2018 Salı 14:34