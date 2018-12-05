Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dazkırı
Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik Çanakkale
'ye düzenlenen kültür gezileri tamamlandı.
Dazkırı Belediyesi aracılığıyla ilçedeki 230 kadına, Çanakkale Şehitlikleri, Aynalı Çarşı ve Truva
Atı gezdirilerek tarihi bilgiler verildi.
Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan
, gezilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Her vatandaşımızın belki böyle tarihi ve güzel mekanları gezme fırsatı olmayabilir. Dazkırı Belediyesi olarak Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca şehit olan askerlerimizin mezarlarını ziyaret ettirip, Çanakkale ruhunu yaşamalarını istedik." dedi.
"Sözünü tutan bir belediye olduk" Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan
Gönüllü, görev yaptığı süre boyunca Başmakçı Belediyesinin her zaman sözünü tutan bir belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlara gece gündüz hizmet verdiğini söyledi.
Başmakçı'ya bağlı, Hilal Mahallesi olmak üzere diğer bütün cadde ve sokaklarda büyük bir hassasiyet göstererek üst yapı çalışmalarını yaptıklarını belirten Gönüllü, "Üst yapı, parke taşı döşeme ve çevre düzenlemelerini bitirdik. Afyonkarahisar
'ın en güzide ilçesi haline gelen ilçemiz her şeyin en güzeline layıktır." dedi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:45