Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Türkiye
Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen 11 kadına faizsiz kredi verildi. Dinar Belediyesi
Kültür Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısı ve kredi dağıtım programına, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar
, Afyonkarahisar
Mikrokredi Şube Müdürü Semih Çangal ve Şube Müdür Yardımcısı Gizem Köylü ile kredi almaya hak kazanan kadınlar katıldı.
Programda dar gelirli olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen 11 kadına, iş kurması için, hiçbir ayrım yapılmadan teminat, kefalet, icra ve mahkeme takibi olmadan biner lira kredi verildi.
Belediye Başkanı Saffet Acar, "İlçemizde bulunan ev hanımlarına mikro finans son derece önemli bir sermaye kaynağıdır. Dar gelirli olup iş yapma gayreti içerisinde olan kadınlarımıza küçük bir finans kaynağı olacaktır. Tabii ki öncelikle almış olduğumuz bu finansı çok ama çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Parayı alıp gerekli yerde harcamazsak, geri ödemede zorluk çekeriz. Mutlaka alınan finans iyi yönde kullanılmalı ve bir ekonomiye katkı sağlayacak işler yapılmalıdır. İnanıyorum ki sizler mutlaka ekonomiye katkı sağlayacak yönde finansı kullanacaksınız." dedi. Dazkırı
'da öğretmenler için gelişim programı
Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Din Öğretimi Şubesi tarafından organize edilen merkez ve merkeze bağlı köylerde Temel Eğitim ve Ortaöğretim Okullarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik gelişim programı anlatıldı.
Aklim Ortaokulu, Yüreğil
Koralkim Ortaokullarında Dazkırı Milli Eğitim Müdürü Mehmet üçük, tarafından verilen seminerde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) eğitim anlayışı, ilim öğrenmeye ve eğitime verdiği önemi kullandığı metotlar anlatıldı.
Türkiye,Afyonkarahisar
06 Aralık 2018 Perşembe 11:26