Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar
Belediye Başkanlığı tarafından 5 Aralık
Dünya Mühendisler Günü kutlandı.
Dinar Suçıkan Park Tesislerinde Belediye Başkanı Saffet Acar
, tarafından verilen yemekte, mühendislik mesleğinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekildi.
Programda konuşan Başkan Acar, bir ilçeyi imar eden, tasarlayan, proje çıkaran mühendislerin emeklerinin unutulmayacağını, dolayısıyla bulundukları bölgeye ayrı bir güzellik kattıklarını kaydetti. Sandıklı
'da üniversite öğrencilerine kariyer günü Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksek Okulunda (MYO) "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.
Sandıklı MYO ile İŞKUR
işbirliğinde Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunun konferans salonundaki kariyer gününe, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar
Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Karakaya
, Sandıklı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar
, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
Zafer Teknopark Genel Müdürü ve AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir'in konuşması ile başlayan program, iş adamı Melih Yurter'in girişimcilik kariyerinin perde arkası konulu konuşmasıyla devam etti.
Katılımcılara belgeleri verildi, ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program sona erdi.
Sandıklı,Afyonkarahisar,Dinar
06 Aralık 2018 Perşembe 15:39