Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dazkırı
Kaymakamı Gökay İçen, ilçeye bağlı Arıköy'de bulunan köy ilkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.
Arıköy ilkokulunda incelemelerde bulunan İçen, okul idarecilerinden bilgi aldı.
Ziyaretinde öğrencilerin en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak adına ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Kaymakam İçen, "Köy okulları bu bağlamda çok önemlidir. Çünkü köy okullarımızda çok zeki, geleceğin idareci ve yöneticileri çıkabiliyor. Onun için bütün okullarımızı önemsiyor ve çalışmalarımızı ona göre yürütüyoruz." dedi. Dinar
'da kahvaltı etkinliği Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Dinar Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim görevlileri ve öğrencileri okul kantininde kahvaltıda bir araya geldi.
Öğrenciler arasında kaynaşma, birlik ve beraberliğin sağlanması adına gerçekleştirilen programda konuşan Dinar MYO Müdürü Dr. Hayrettin Ertan, "Öncelikli amacımız kaliteli ileride kariyer sahibi olacak, çalışkan ve dürüst bir gençlik yetiştirmektir. Önceliğimiz sadece akademik başarı değildir. İyi huylu, güzel ahlaklı gençleri topluma kazandırmak istiyoruz. Bu nedenle öğrenci ve hocalarımızla bu tür organizasyonlarda bir araya geleceğiz. " dedi.
Dinar MYO öğrencileri kendilerine verilen kahvaltıdan dolayı okul idaresine teşekkür ederek, bu tür sosyal etkinlik ve toplantılara her zaman katılmak istediklerini belirtti.
07 Aralık 2018 Cuma 12:17