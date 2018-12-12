Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Başmakçı
ilçesinde okul servis araçları denetlendi.
Alınan bilgiye göre, Başmakçı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Belediyesi Zabıta
Trafik ekipleri, köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.
Evrak ve belge kontrolü yapılan denetlemelerin, ilerleyen zamanlarda sürekli bir şekilde yapılacağı öğrenildi. Dazkırı
'ya portatif tribün yapıldı
Dazkırı Kaymakamı Gökhan İçen, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından ilçe stadyumuna yapılan portatif tribünü inceledi.
İlçe stadyumunda Köylere Hizmet Götürme Birliği ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan İçen, yaptığı açıklamada, portatif tribünün yaklaşık 126 bin liraya mal olduğunu belirtti.
Dazkırı ilçe stadyumunun yeni bir tribüne ihtiyacı olduğunu aktaran İçen, "Yapılan girişimler ve çalışmalar sonucunda seyir ve görüntü itibarıyla talebi karşılayacak bir tribüne kavuştuk. Bu sayede futbol müsabakalarını sağlıklı yapabilme, taraftarlar için de müsabakaları rahat izleme imkanı sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.
Dazkırı,Başmakçı
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:11