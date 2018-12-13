Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

13 Aralık 2018 Perşembe 11:27



13 Aralık 2018 Perşembe 11:27

Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, ilçede bulunan kurumları denetleyerek kurum müdürleri ile görüştü.Devlet Hastanesi başta olmak üzere, Kaymakamlığa bağlı diğer resmi kurumları da gezen İçen, aynı zamanda personellerle de görüşerek gerekli bilgileri aldı.İlçede bütün kurumların birlik ve beraberlik içerisinde layıkıyla çalıştığını belirten İçen, "Bu kurumları denetlemek, eksikliklerini kontrol etmek bizim görevimiz. Çünkü vatandaşlarımızın resmi kurumlardan memnuniyeti çok önemli. Resmi kurumlarda çalışan bütün kadrolar vatandaşlarımıza hizmet etmek için varlar." dedi.Geçici orman işçiliği için kura çekildiToplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞKUR aracılığıyla Dinar Orman İşletme Müdürlüğünde çalışacak 20 işçi, noter kurası sonucunda belirlendi.Dinar Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin toplantı salonunda yapılan kuraya 251 kişi katıldı.Dinar Noterliği tarafından yapılan kura sonucuna göre belli olan 20 kişiye "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, başvuruların tahminlerinden de fazla gerçekleştiğini, ismi çıkmayanların kesinlikle üzülmemesini ve her şeyin nasip olduğunu kaydetti.