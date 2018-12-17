Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

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Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçeye bağlı köyleri ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.Başmakçı'ya bağlı Çığrı köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Soylu, daha sonra yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.Köy okullarını da gezerek eksiklikleri yerinde tespit eden Soylu, "Devletin ve yetkililerin görevi, vatandaşların ayağına kadar gidip talep ve sorunları dinlemektir. Bu bilinçle ve görevle, köylerimizin sorunlarını, yaşlı vatandaşlarımızın ise ihtiyaçlarını sorup öğreniyoruz. Başmakçı Kaymakamlığı olarak görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz." dedi.Başkan Çöl'e ziyaretSandıklıspor kulübü yönetici ve idarecilerden oluşan heyet, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çöl, Sandıklıspor'u yakından takip ettiğini, elinden geldiği kadar maçlara katılmaya çalıştığını, özellikle iç saha maçlarına mümkün olduğunca kaçırmadığını belirtti.Son zamanlarda Sandıklıspor'un büyük bir çıkış yakaladığını belirten Çöl, performanslarından dolayı futbolculara teşekkür etti.Başkan Çöl, "İnşallah zirve takibine devam ederek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.Ziyarette kulüp yöneticileri, Çöl'e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, sezonun ikinci yarısında liderliğe yükselmiş bir takım olarak tekrar kendisini ziyarete gelmek istediklerini kaydetti.