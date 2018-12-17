Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, beraberinde eşi Reyhan Tortop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman ile okul ziyaretleri kapsamında Reşadiye
İlköğretim Kurumu'nu ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyaret ettiği okullarda öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Tortop, öğrencilerle sohbet ederek, planlı ve programlı bir şekilde derslerine çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Ziyaretlerde okulların herhangi bir talebi olup olmadığını da soran Tortop, "Sizler bu ülkenin istikbali ve geleceğisiniz. Milletimizin umudu sizlersiniz. Onun için ailenize, annenize, babanıza, ülkemize ve milletimize olan sorumluluğunuzu her zaman hatırlayın ve çok çalışın. Çünkü bu ülke eğitimli insanların ve eğitimli gençlerin omuzlarında yükselecektir." dedi. Tatarlı
'ya modern kapalı pazar yeri Dinar
ilçesine bağlı Tatarlı beldesine 4 bin metrekarelik bir kapalı pazar yeri yapımına başlanıldı.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tatarlı Belediye Başkanı Ramazan Gümüş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlığına seçilmeden önce seçim vaadimizde kapalı pazar yeri projesi vardı. Verdiğimiz sözümüzü tutarak kapalı pazar yerimizin zemin betonlarını attırdık. Çelik teknolojisi ve çelik konstrüksiyon tekniğiyle yapılan pazar yerimiz çok uzun yıllar kullanılabilecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, kasabamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Eflatun Can TORTOP,Sandıklı
Kaynak: AA