Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar
ilçesinde 125. Yıl Ana Okulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çok Amaçlı Salonunda velilerin de yoğun katılımlarıyla gerçekleştirilen programda, ana sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.
125. Yıl Ana Okulu Müdürü Tutku Metin, programda yaptığı konuşmada, "Yerli malı demek ülkemizin yani Türkiye
'de emek vererek üretilen mal demektir. Yerli Malı
Haftası Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası diye kutlanmaya başlamıştır. Yurdumuzun hangi şehrinde ne üretiliyorsa yerli malı olarak üretilir. Ayrıca kendi yurdumuza vatandaşlarımızın, milletimizin ürettiğini tüketmek ülkemize bir çok faydası olur. Bu haftada öğrencilere ve öğrenciler aracılığı ile bütün vatandaşlara tutumlu olmayı, ülkemizdeki malları kullanıp millet olarak kalkınmayı ve bunların ne kadar önemli olduğu anlatılır." ifadelerini kullandı.
Metin, yurtseverliğin yurdu düşünmek olduğunu belirterek, her yurtseverin de yerli malı kullanmaya özen göstermesi ve yaşam boyu tutumlu olması gerektiğini vurguladı. Dazkırı
'da okul müdürleri toplantısı
Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen başkanlığında ilçede okul müdürleri toplantısı düzenlendi.
Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Küçük
, Şube Müdürleri Hacı Aslan
Akçe, Mehmet Ertuğrul
Gölcü, merkez ve merkeze bağlı bütün okul müdürlerinin katıldığı toplantıda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve okul ihtiyaçları ele alındı.
Kaymakam İçen, eğitim ve öğretime daha da çok önem verilmesi gerektiğini, onun için ise bütün okul idarecilerinin görevlerini fazlasıyla yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Gelecek nesilleri yetiiştiren öğretmenlere de çok işler düştüğünü kaydeden İçen, "Öğrencilerimizin üstünde ciddi anlamda durun. Okullarımızın başarı seviyelerini daha de yükseğe çekmeliyiz." diye konuştu.
Kaynak: AA