Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar
ilçesine bağlı Afşar
köyünde her yıl geleneksel hale gelen 26. Afşar Köyü Ağaç Bayramı etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, yaklaşık 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
, yaptığı konuşmada, vatandaşları 26 yıldır yapmış oldukları bu etkinlikten ötürü tebrik ettiğini söyledi.
"Ben de kendime amaç edinerek fidan dikip, onlara özenle bakıyorum" diyen Özkaya, "Bu bölge, sayenizde çok daha güzel bir hal alacak. Afşar köylülerini 26 yıldır bıkmadan usanmadan bu fidanları toprakla buluşturdukları için tebrik ediyoruz." dedi. Dazkırı
TOKİ Camii İlçe Müftülüğüne teslim edildi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Dazkırı Kaymakamlığı iş birliğinde Esentepe Mahallesine yaptırılan 142 konut hak sahiplerine teslim edilirken, projede yer alan TOKİ Camisi İlçe Müftülüğüne teslim edildi.
Dazkırı İlçe Müftüsü İsmail Geren, Müftülük
personeli, Dazkırı Kaymakamlığı TOKİ Proje Takip Sorumlusu Kemal Ata
, yüklenici firma Demraz Grup yetkilisi ve müşavir firma yetkilisinin hazır bulunduğu devir işlemlerinde cami ve müştemilatı incelendi.
Minare, minber, mihrap, vaaz kürsüsü, son cemaat yeri, kadınlar mahfili, müezzin mahfili, avlu, şadırvan ve bay bayan lavabolar ve engelli yaşlı lavabosu incelenerek, eksiksiz olarak devir işlemi gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA