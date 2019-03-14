Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar'da ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte ilçedeki huzurevini ziyaret etti.
Buhurcular huzur evindeki yaşlıları ziyaret eden öğrencilere, yetkililer tarafından bilgi verildi.
Öğrenciler, daha sonra huzur evi sakinlerine hediyeler vererek sohbet etti.
Sandıklı'da öğretmenlere konferans
Sandıklı'da görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine gelişim programı konferansı verildi.
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faysal Kayan tarafından öğretmenlere yönelik sunum yapıldı.
Sandıklı, Dinar, Güncel
Kaynak: AA