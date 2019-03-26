Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Kaynak: AA

Dazkırı İlçe Kaymakamı Gökay İçen, Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşlarla buluştu.Vatandaşlarla tokalaşarak onların hal ve hatırlarını soran ilçe kaymakamı İçen, her zaman halkın yanında olduklarını, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini söyledi.Belirli bir süre vatandaşlarla sohbet eden İçen, vatandaşların dert ve sıkıntılarını dinleyerek, not aldırttı.Evciler'de halk günü toplantısıEvciler Kaymakamı Abdullah Yüksel başkanlığında ilçeye bağlı Akyarma köyünde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, halkın istekleri, sorunları ve kamu kurumlarında beklentileri ele alındı.İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada, köylerin eksikliklerinin kısa sürede giderileceğini, kaymakamlığın vatandaşlar için özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.