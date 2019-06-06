Afyonkarahisar'dan kısa kısa

MHP Dinar
İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi.
MHP Dinar İlçe Başkanı Mustafa Karahan
, parti binasındaki programda, dini bayramların, Türk ve Müslüman toplumlarında çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Nihat Sarı
ise bir araya gelerek Ramazan Bayramını kutladıklarını dile getirdi. Başmakçı
'da Mehmetçikle bayramlaşma
Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu
, ilçede vatani görevini yapan askerlerle bayramlaştı.
Soylu, askerlerin bayramını tebrik ederek, ailelerine de selam gönderdi.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki programa, Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan
Gönüllü ile daire müdürleri de katıldı.
Kaynak: AA
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