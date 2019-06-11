Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Dinar
İlçe Temsilcisi Hasan Ceylan
, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede sırasıyla Doğanlı
, Göçerli ve Kınık
köylerindeki şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.
Gazilerin ve şehit ailelerinin haklarını en iyi şekilde koruyacaklarını dile getiren Ceylan, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Gazi ve şehit derneklerimizin faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehit ailelerini ve gazilerimizi ziyaret edip onların dertlerini dinlemek bizim görevimizdir. Sağ olsun devletimiz de her zaman ailelerimizin yanındadır." Dazkırı
'ya yeni kaymakam ataması
Dazkırı İlçe Kaymakamlığına atanan Mesut Coşkun
göreve başladı.
Yeni görevine başlayan Kaymakam Coşkun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dazkırı'yı ve bölgesine yabancı olmadığını, ilçe halkının, kültürünü, örfünü ve adetlerini de iyi biliyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilçemize en iyi hizmeti sunacağız." dedi.
Kaynak: AA
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