03.07.2019 12:08
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ailesini ziyaret etti.
Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyündeki ziyarete, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er ve meclis üyeleri de katıldı.
Özkaya, bir süre şehit ailesiyle görüştükten sonra, şehit Evran'ın köy girişindeki mezarını ziyaret etti.
Dazkırı'daki ilçe özel idare çalışmaları
Dazkırı İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun ilçeye bağlı İdris köy ve Karaağaçkuyusu köylerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İdris köyünde bulunan tarihi camiyi inceleyen Kaymakam Coşkun, daha sonra inşaatı devam eden imam lojmanını, Çatalçeşme mesirelik alanını ve lavanta tarlalarını gezdi.

İdris Köyü Muhtarı Sami Şahin'den gerekli bilgileri alan Coşkun daha sonra ise, Karağaçkuyusu köyünde bulunan kıraathanede köylülerle bir araya geldi.
Kaynak: AA
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