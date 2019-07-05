05.07.2019 11:33
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar

Dinar'daki yaz Kur'an kurslarında trafik eğitimi verildi.

Dinar'daki yaz Kur'an kurslarında trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Dinar'daki çeşitli camilerde açılan yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara trafik konusunda bilgiler verdi.
Eğitimlerin ardından gelen trafik polislerine Kuran-ı Kerim hediye edildi.
İscehisar yeni hakim atandı
İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, ilçeye yeni atanan Hakim Hüseyin Demir'i ziyaret etti.
Topaloğlu, ilçeye atanana ve görevine başlayan Hakim Demir'e başarı dileklerini ileterek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
emniyet müdürlüğü, dinar, Güncel

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