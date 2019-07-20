Haberler» Güncel» Haber

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Başmakçı'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

20.07.2019 12:57 Afyonkarahisar
Başmakçı'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
Festival alanındaki uğurlama törenine, Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü ilehacı adaylarının yakınları katıldı.
Gönüllü, törende yaptığı konuşmada, hacı adaylarının hepsinin dualarının kabul olmasını dileyerek, sağ salim geri dönmelerini temennisinde bulundu.
Hacı adaylarının yakınları, dualar eşliğinde akrabalarını kutsal topraklara uğurladı.
Dinar'da sigortacılar bölge toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği (AFSAD) tarafından Dinar'da bölge toplantısı düzenlendi.
Dinar Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıya, AFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Özerdem ve ilçelerden gelen dernek üyeleri katıldı.
Özerdem, burada yaptığı konuşmada, Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler acentelerinin çok önemli olduğunu, sektörde yaşanan sorunları ise birlik ve beraberlik içerisinde çözeceklerini söyledi.
Kaynak: AA
Başmakçı, Dinar, Afyon, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:54   AK Parti Karaman teşkilatı basınla buluştu
13:53   "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği Yenikent'te başladı
13:53   İtfaiyenin seferber olduğu güvercin, mahsur kaldığı balkondan çıkamamakta inat etti
13:53   Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın -1
13:53   İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -1
13:52   Huzuru Köyde Bulanlar - Muhasebeciliği bıraktı köyünde hayvancılık yapıyor
13:52   Başkan Böcek anjiyo oldu