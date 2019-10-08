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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yapımı tamamlanan lavanta ürünleri satış mağazasını ziyaret etti.

08.10.2019 11:08Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yapımı tamamlanan lavanta ürünleri satış mağazasını ziyaret etti.
Sandıklı kara yolunun 12'inci kilometresindeki mağazada incelemelerde bulunan Kaymakam Kapankaya, burada yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından yapılan lavanta ürünleri satış mağazası yakın bir sürede hizmete girecek. Burada ilçemizde üretilen lavantalardan yapılan şampuan, krem, parfüm, ve kolonya gibi ürünlerin satışları olacak." ifadelerini kullandı.
Din görevlilerinin huzurevi ziyareti
Sandıklı İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri, ilçede bulunan Hüseyin Develi Huzurevi'ni ziyaret etti.

Heyet adına konuşan Vaiz Hacer Genç, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde, siz değerli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarınızı almak ve sizlerle hasbihal etmek için burada bulunuyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından din görevlileri, huzurevindeki yaşlılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Selami Kapankaya, Sandıklı, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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