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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, Akkoyunlu, Sarıköy, Yukarıbeltarla köylerini ziyaret etti.

22.10.2019 16:06Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, Akkoyunlu, Sarıköy, Yukarıbeltarla köylerini ziyaret etti.

Köylü vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelen Yazıcı, vatandaşların ve köylerin sorunlarını dinledi.

Köy öğrencilerini de dinleyen Yazıcı, köy ziyaretlerini aksatmadan yapıp yapılması gereken işleri yerinde tespit ettiklerini söyledi.
Başkan Güçlü muhtarlarla bir araya geldi
Dinar Ziraat Odası Başkanı Cengiz Güçlü, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Gar Park'taki programda konuşan Güçlü, muhtarlık müessesinin çok önemli olduğunu, devlet ile vatandaşın arasında bir köprü görevi üstlendiğini dile getirdi.

Başmakçı, Sarıköy, Güncel

Kaynak: AA

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