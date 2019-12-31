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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel başkanlığında ekonomik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

31.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:06 Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Kaymakamı Abdullah Yüksel başkanlığında ekonomik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Ali Dede Savaş İl Genel Meclis Üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda Evciler'in genel ekonomik durumunun değerlendirilmesi yapılarak bundan sonraki süreçle ilgili planlama yapıldı.
Kaymakam vekili Yazıcı'dan, köy gezisi
Başmakçı Kaymakam vekili Halil Yazıcı, ilçeye bağlı Aşağı Beltarla, Yukarı Beltarla, Akkoyunlu, Sarıköy ve Çığrı köylerini ziyaret etti.
Köy kıraathanelerinde vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını dinleyen Yazıcı, köy okullarında okuyan öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.
Köylerin ve okulların ihtiyaçlarını tespit etmek için ziyaretlerine devam ettiklerini kaydeden Kaymakam Yazıcı, "İlçemizin köylerine en iyi hizmet etmek için çalışıyoruz. Okullarımızın da eksikliklerini gidermek için gerekli girişimleri yapıyoruz." dedi.

Ali Dede Savaş, Başmakçı, Evciler, Güncel

Kaynak: AA

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