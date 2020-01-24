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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı"na katıldı.

24.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:10Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Kaymakamı Abdullah Yüksel, "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı"na katıldı.
Kaymakamlık toplantı salonundaki programda, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bu çerçevede alınan önlemler konusunda bilgilendirici sunumlar yaptı.
AK Parti Milletvekili Yurdunuseven 'da
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven Halk Günü programları kapsamında Dinar'ı ziyaret etti.

Ak Parti Dinar İlçe Teşkilatı binasında halk günü toplantısına katılan Yurdunuseven, yaptığı konuşmada, "Dinarlı hemşirelerimizin taleplerini dinlemek üzere bir araya geldik. Her zaman olduğu gibi memleketimizde ve gurbette yaşayan vatandaşlarımızın her talebinin ve ihtiyacının takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Toplantının ardından Yurdunuseven, ilçedeki esnafları ziyaret etti.

AK Parti, Evciler, Dinar, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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