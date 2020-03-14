Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, asker adayları dualarla uğurlandı.
14.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:46
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, asker adayları dualarla uğurlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki uğurlama programında, asker adayları için dua edildi.
Birliklerine teslim olmak üzere uğurlanan asker adaylarının, aileleri ve birbirleriyle vedalaşması sırasında duygulu anlar yaşandı.
-14 Mart Tıp Bayramı
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede düzenlenen programa katılarak, sağlık çalışanlarına plaket ve başarı belgesi verdi.
Belediye Parkı'ndaki programa, Yazıcı'nın yanı sıra, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü ve sağlık çalışanları katıldı.
Kaymakam Yazıcı, programda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının gece gündüz özverili bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, çok önemli ve kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki uğurlama programında, asker adayları için dua edildi.
Birliklerine teslim olmak üzere uğurlanan asker adaylarının, aileleri ve birbirleriyle vedalaşması sırasında duygulu anlar yaşandı.
-14 Mart Tıp Bayramı
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede düzenlenen programa katılarak, sağlık çalışanlarına plaket ve başarı belgesi verdi.
Belediye Parkı'ndaki programa, Yazıcı'nın yanı sıra, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü ve sağlık çalışanları katıldı.
Kaymakam Yazıcı, programda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının gece gündüz özverili bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, çok önemli ve kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Evciler, Afyon, Güncel
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