Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ile Evciler ilçelerinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
04.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:38
Dazkırı ile Evciler kaymakamlıklarınca görevlendirilen polis, jandarma ve kamu personeli, ilçe merkezindeki ve köylerdeki vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.
Vatandaşlar da verilen hizmetlerden dolayı devlet görevlilerine teşekkür ediyor.
Kaynak: AA