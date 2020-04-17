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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dazkırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına tıbbi atık kutuları yerleştirdi.

17.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:34
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Dazkırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına tıbbi atık kutuları yerleştirdi.
İlçede hayata geçirilen projede, halk sağlığı açısından Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması hedefleniyor.
Dinar 'da trafik denetimleri
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki trafik uygulamasına katıldı.
Kapankaya, uygulamada, araç sürücülerinin ve vatandaşların kontrollerini yapan emniyet ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Dazkırı, Dinar, Afyon, Güncel
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