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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in eşi Polis Eşleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ebru Temiz, şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti.

26.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:01
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in eşi Polis Eşleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ebru Temiz, şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti.
Ebru Temiz ve emniyet personeli kentte ikamet eden şehit ve gazilerin çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutladılar.
Kaymakam Tekeş, 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı
Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte ilçede doğum günü 23 Nisan olan çocukların doğum gününü kutladı.
Tekeş, Basri Berk Er ve Egemen Uğur Mumcu'nun doğum gününü kutlayarak çeşitli hediye verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Temiz, 23 Nisan, Afyon, Güncel , Haber
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