Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'dan Suriye'ye bir tır un gönderildi - Haber

Afyonkarahisar'dan Suriye'ye bir tır un gönderildi

Türk Kızılay tarafından başlatılan "İdlib'teki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt" kampanyası dolayısıyla Afyonkarahisarlı iş insanları bir tır dolusu unu İdbil'e gönderdi.

14.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:18Afyonkarahisar'dan Suriye'ye bir tır un gönderildi
Türk Kızılay tarafından başlatılan "İdlib'teki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt" kampanyası dolayısıyla Afyonkarahisarlı iş insanları bir tır dolusu unu İdbil'e gönderdi.
Orhangazi Mahallesi'ndeki belediye otoparkında düzenlenen törende konuşan Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, acilen içerisinde Kızılay'ın oluşturacağı kamplarda destek verilmesinin önemine dikkati çekti.
Kampanyaya destekte bulunulmasını isteyen Okyar, "Türk Kızılay'ın başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte Afyonkarahisar'daki hayırsever iş adamlarımız bizim çağrımıza destek vererek destekte bulundular. Gördüğünüz gibi bir tır dolusu unu Suriye'deki kardeşlerimize inşallah Kızılay aracılığı ile gönderiyoruz." dedi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Suriye'de büyük bir katliamın ve insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Afet ve savaş bölgelerine koşan Türk Kızılay burada da üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Özellikle Afyonkarahisar'daki hayırsever vatandaşlarımızın duyarsız kalmamalarından dolayı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da Suriye'de yıllardır devam eden bir zulmün olduğunu kaydederek, Türk insanının buradaki drama duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından İdlib'e gönderilmek üzere 27 ton un yüklü tır yola çıktı.

Suriye, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:39  Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (2) - Haber
12:38  Suudi Arabistan'ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı - Haber
12:38  2020 ramazan ve şevval umre kayıtları başladı - Haber
12:37  Varank: "Türkiye'yi verimsiz motorlar cenneti olmakta kurtarmamız lazım" - Haber
12:31  Yargıtay'ın mesai kararı ne anlama geliyor - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
14.01.2020 12:41:11