Afyonkarahisar'dan Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar
'da polisin operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Şüpheli olarak belirlenen 5 kişinin evlerinde yapılan operasyonlarda, 377 tane ecstasy, 91 gram esrar, 14 gram skunk, 3 gram Hint keneviri tohumu, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 lira nakit para ele geçirildi.
Operasyonda, evlerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Afyonkarahisar