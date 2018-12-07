Afyonkarahisar Direğe Çarpan Otomobil Yandı, 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar
'da, aydınlatma direğine çarpan otomobil, motor bölümünden alev alarak yanarken, araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Afyonkarahisar merkez Kanlıca
Mahallesi'ndeki kaza, 28 Kasım Çarşamba
günü saat 23.30'da meydana geldi. Zübeyde Hanım
Caddesi'nde seyreden Serdar Yazmen'in kullandığı 03 KT 172 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bölümü alev alarak yanmaya başladı. Kazayı fark edenler sürücü Yazmen ve araçtaki 2 yolcusunu çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KAZI ANI KAMERADA
Diğer yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde, seyreden aracın direğe çarptığı ve alev aldığı, çevredekilerin gelerek yaralılar araçtan çıkardığı görülüyor.
Afyonkarahisar
07 Aralık 2018 Cuma 13:45