AFYONKARAHİSAR Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildiDüğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı (2)6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİAfyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6...

13.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:17

Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı (2)

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 6 şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüphelinin yakınları, adliye önünde bekledi.

AFYONKARAHİSAR Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Afyon, Güncel, Haber
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