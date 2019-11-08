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Afyonkarahisar 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktıAfyonkarahisar'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan N.C.Ö., kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı.

08.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:14
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı
Afyonkarahisar'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan N.C.Ö., kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı. Aracın üzerinde hacizden dolayı yakalama kararı bulunduğu, sürücünün bu nedenle kaçtığı belirlendi.
Olay, Emirdağ-Bolvadin karayolu 29'uncu kilometresi Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yol üzerinde hız kontrolü yapan jandarma ekipleri, N.C.Ö'nün kullandığı 03 HB 548 plakalı aracı durdurmak istedi. Tüm uyarılara rağmen N.C.Ö. durmayarak yoluna devam etti. ekipleri kısa süreli kovalamacanın ardından aracın önüne keserek durdurdu. Aracı terk ederek yaya kaçmaya çalışan N.C.Ö., gözaltına alındı. Yapılan incelemede aracın üzerinde hacizden dolayı yakalama kararı olduğu, sürücünün bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında işlem yapılan N.C.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aracına ise el konuldu.
Afyonkarahisar 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı hacizli çıktı

Jandarma, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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