Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü personelinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü personeli Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
16.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:48
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na müdürlük personelinin 125 bin lira bağışta bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu sıkıntılı günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel