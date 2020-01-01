Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi

Afyonkarahisar halkının huzur ve güvenliği için yeni yıla görev başında giren İl Emniyet Müdürlüğü personeli, gece boyunca yaptığı uygulamalarla vatandaşların yılbaşını huzurlu ve güvenli geçirmelerini sağladı.



Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşında "Huzurlu Afyonkarahisar" uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin her köşesinde görev alan ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Emniyet personeli, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde üst araması, Genel Bilgi Tarama (GBT), araç araması gerçekleştirerek vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli girmesi için mesai yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü saatlerde araç sürücülerine alkol denetimi yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda olumsuz bir durum yaşanmaması için hazır bekledi.



Vatandaşlar uygulamalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken Afyonkarahisar Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Esnaflar ise soğuk havada görev yapan polis memurlarına çay ikram etti.



Üniversite öğrencilerinin çoğunlukla yaşadığı Erenler bölgesinde görev alan polisleri ise saat 00.00'da öğrencileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA