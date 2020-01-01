Haberler » 3. Sayfa » Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi - Haberler

Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi

Afyonkarahisar halkının huzur ve güvenliği için yeni yıla görev başında giren İl Emniyet Müdürlüğü personeli, gece boyunca yaptığı uygulamalarla vatandaşların yılbaşını huzurlu ve güvenli geçirmelerini sağladı.

01.01.2020 08:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:52 Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi
Afyonkarahisar halkının huzur ve güvenliği için yeni yıla görev başında giren İl Emniyet Müdürlüğü personeli, gece boyunca yaptığı uygulamalarla vatandaşların yılbaşını huzurlu ve güvenli geçirmelerini sağladı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşında "Huzurlu Afyonkarahisar" uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin her köşesinde görev alan ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Emniyet personeli, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde üst araması, Genel Bilgi Tarama (GBT), araç araması gerçekleştirerek vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli girmesi için mesai yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü saatlerde araç sürücülerine alkol denetimi yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda olumsuz bir durum yaşanmaması için hazır bekledi.

Vatandaşlar uygulamalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken Afyonkarahisar Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Esnaflar ise soğuk havada görev yapan polis memurlarına çay ikram etti.

Üniversite öğrencilerinin çoğunlukla yaşadığı Erenler bölgesinde görev alan polisleri ise saat 00.00'da öğrencileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi - Haberler
10:11   Köln'de yeni yıl coşkuyla kutlandı - Haberler
10:11   Çorlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı - Haberler
10:10   Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi - Haberler
10:08   Tekirdağ'da 148 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
09:43   Elini bırakmayan kadın, Papa'ya kameralar önünde zor anlar yaşattı - Haberler
09:27   Evde temizlik yaparken düşen kadın neredeyse parmağından olacaktı - Haberler
09:01   Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı - Haberler
08:06   Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
04:53   Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, "umreye gittim" diyerek kendisini savundu - Haberler
1.01.2020 10:32:24