Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AFYONKARAHİSAR Evden çıkamayanlara özel gösteri

Evden çıkamayanlara özel gösteriAFYONKARAHİSAR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler Ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlar için halk oyunu gösterisi sundu.

05.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:22
Evden çıkamayanlara özel gösteri
AFYONKARAHİSAR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler Ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlar için halk oyunu gösterisi sundu.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Akademisi'nin orkestra ekibi, şehrin çeşitli mahallelerinde konser verdi. Vatandaşlar konseri evlerinin pencereleri ve balkonundan dinledi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara sosyal hayatın imkanlarını sunduklarını söyledi. Bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralin de önemli olduğunu vurgulayan İhsan Akar, vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmalarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar açıklamasına şöyle devam etti
Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize Kültür Sanat Akademisi olarak böyle güzel bir sürpriz yaptık. Amacımız Afyonkarahisarlıların bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamak. Afyonkarahisarlıları devlet büyüklerimizin çağrısına uyarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyorum dedi.
Diğer yandan gösteriler sırasında çekilen görüntülerden oluşturulan bir de klip hazırlandı. Klibin sonunda ise yerel şiveyle Evde gal, evden gıyneşme mesajı verildi. AFYONKARAHİSAR Evden çıkamayanlara özel gösteri

Kaynak: DHA

Etiketler: Efeler, Afyon, Güncel

Haberin Videosu :

AFYONKARAHİSAR Evden çıkamayanlara özel gösteri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››AFYONKARAHİSAR Evden çıkamayanlara özel gösteri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:14: Başkan Göğebakan'dan avukatlar günü mesajı - Haber 13:14: Fabrika gibi okul - Haber 13:14: Alkollü olmadığını kan testiyle ispatlayıp ehliyetini geri aldı - Haber 13:14: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e yükseldi - Haber 13:13: BEST A.Ş. koruyucu maske üretimine başladı - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber