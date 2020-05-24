AFYONKARAHİSAR Evladıyla kabri başında bayramlaştı

Evladıyla kabri başında bayramlaştıAFYONKARAHİSAR'da 10 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'in annesi Leman Mergen, kabri başında ziyaret ettiği oğlu için dua etti.

24.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:59
Evladıyla kabri başında bayramlaştı
AFYONKARAHİSAR'da 10 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'in annesi Leman Mergen, kabri başında ziyaret ettiği oğlu için dua etti.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'in annesi Leman Mergen evladını bayramın ilk günü kabri başında ziyaret ederek bayramlaştı. 2010 yılında oğlunu şehit veren Leman Mergen, evladının kabri başına geldiği anda gözyaşlarına hakim olamadı. Leman Mergen daha sonra evladı için uzun süre dualar etti.
Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'i annesinin yanı sıra kardeşleriyle yeğeni Yunus Emre Yılmaz da ziyaret ederek, dualar etti. AFYONKARAHİSAR Evladıyla kabri başında bayramlaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Leman, Güncel, Haber

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