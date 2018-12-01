Afyonkarahisar Girişimci Kadınlar İş Hayatına Atıldı

Girişimci kadınlar iş hayatına atıldı Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Kursu'na katılan 10 kadın iş yeri açtı.
Sandıklı'da geçen yıl KOSGEB tarafından 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Kursu açıldı. Bu eğitime katılan 10 kadın kursu başarıyla tamamladı. Kurs sonrası KOSGEB'den geri ödemesiz 50 bin liraya kadar destek alan kadınlar belediye tarafından yaptırılan Bedesten Çarşısı'ndan ihale usulüyle dükkan kiraladı. Kadınlar kiraladıkları bu dükkanlarda giyim, çeyiz ve tekstil gibi ürünlerin satışı yapılan işletme açtı. Birdane Akyıldız, Elif Çetinkaya
, Raziye Kocaman, Gülçağ Ulusoy, Emine Mezgil, Safiye Aktürk, Kadriye Yaman, Raziye Arık, Fatma Uludağ
ve İlayda Gürgan iş hayatına atılıp, ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.
'EV HANIMLARINA EK GELİR OLDU'
KOSGEB sayesinde iş yeri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gülçağ Ulusoy, "KOSGEB kurslarına katıldık. Oradan aldığımız belgelerle KOSGEB'in iş yerlerimizi açmamızda çok fazla faydası oldu. Bedestende de dükkanlar ihale usulüyle uygun fiyatlara kiralanınca daha güzel işler yapmaya başladık. İş yerlerimizi açtık. Ev hanımlarına bir ek gelir oldu. Bildiğimiz gibi alışverişleri genelde kadınlar yapıyor. Bu iş yerlerini de kadınlar çalıştırdığı için kadınlar burada rahatlıkla gezebiliyor. İstediği gibi rahatlıkla alışverişlerini yapabiliyor. Bu da avantaj oluyor" dedi.
'OKUL SONRASI İŞ ARAMAK ZORUNDA KALMADIM'
İşletme önlisans mezunu olan Elif Çetinkaya, "Okulumu bitirdikten sonra iş yeri açmak istedim. KOSGEB'in verdiği destek sayesinde kolay şekilde iş yerimi açtım. Bedesten'de uygun fiyata iş yeri kiraladım. Okul sonrası iş aramak zorunda kalmadım" diye konuştu.
'ÖŞİMDİ İŞ SAHİBİ OLDUM'
Raziye Arık, "Önceden ev hanımıydım. KOSGEB desteğiyle kendi işimin patronu oldum. Allah razı olsun KOSGEB ve devletimizden" dedi.
'UFAK UFAK BAŞLADIK'
Ev hanımıyken işletme sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığın belirten Emine Mezgil de "KOSGEB sayesinde iş yeri açtık. İş hayatına tekstil ve konfeksiyon üzerine ufak ufak başladık. Gayet güzel. Memnunuz" diye konuştu.
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:29