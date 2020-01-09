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Afyonkarahisar hafif ticari araç yan yola uçtu, sürücü öldü

Hafif ticari araç yan yola uçtu, sürücü öldüAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracıyla yoldan çıkıp, 2 metre yüksekten yan yola uçan Ahmet Emin Akgök (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

09.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:15
Hafif ticari araç yan yola uçtu, sürücü öldü
AFYONKARAHİSAR'ın ilçesinde hafif ticari aracıyla yoldan çıkıp, 2 metre yüksekten yan yola uçan Ahmet Emin Akgök (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, bu sabaha karşı Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60. kilometresindeki Sandıklı merkez Dinar Caddesi kavşağında meydana geldi. Ahmet Emin Akgök'ün kullandığı 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 2 metreden yan yola uçtu. Yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Emin Akgök ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Emin Akgök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası Ahmet Emin Akgök'ün cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Afyonkarahisar hafif ticari araç yan yola uçtu, sürücü öldü

Ahmet Emin, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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