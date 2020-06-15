AFYONKARAHİSAR Hastanede 4 doktorun darbedilmesine 1 tutuklama ve yeniden gözaltı

Hastanede 4 doktorun darbedilmesine 1 tutuklama ve yeniden gözaltıAFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbedip, tehdit eden 2 kişiden G.Y.C. tutuklanırken, adli kontrolle serbest kalan Y.A. ise savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındı.

15.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:55
Hastanede 4 doktorun darbedilmesine 1 tutuklama ve yeniden gözaltı
AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbedip, tehdit eden 2 kişiden G.Y.C. tutuklanırken, adli kontrolle serbest kalan Y.A. ise savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid Tecrit Bölümü'ne dün gece koronavirüs şüphesiyle getirilen ve alkollü olduğu öne sürülen G.Y.C. ve Y.A.'ya test yapıldı. Covid-19 test sonuçları negatif çıkan G.Y.C. ve Y.A., saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine nöbetçi doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz, şüphelileri sakinleşmeleri yönünde uyardı. Buna karşı çıkan 2 saldırgan, 4 doktoru darbetti. Daha sonra saldırganlardan biri, "Bir kamyon adam yığarım. Bu nasıl hastane? Pompalı tüfek getiririm, sizi tararım" diyerek doktorları tehdit etti. Şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda yaralanan 4 doktor, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne gönderildi. Acil serviste yapılan tetkikler sonucu doktorların boyun, yüz ve kollarında yumruk darbelerine bağlı kızarıklıklar olduğu belirtildi. Darp raporu alan ve 'beyaz kod' uyarısı veren doktorların şikayetçi olduğu G.Y.C. ve Y.A., polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Y.A. ise adli kontrolle bırakıldı.
SAVCILIKTAN İTİRAZ SONRASI YENİDEN GÖZALTI
Savcılık tarafından Y.A.'nın bırakılmasına itiraz edilirken, yeniden gözaltına alınmasını istendi. Y.A., bugün ikinci kez gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan olayın yaşandığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid Tecrit Bölümü'ndeki güvenlik kamerası görüntülerine savcılık, el koydu. AFYONKARAHİSAR Hastanede 4 doktorun darbedilmesine 1 tutuklama ve yeniden gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Afyon, Güncel, Haber

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