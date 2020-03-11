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AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV

Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV.

11.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV
AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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