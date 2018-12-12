Afyonkarahisar Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 04.30'da Hisar Mahallesi Ulupınar Kümeleri mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Soner Ünlü'nün (48) kullandığı 03 EE 325 plakalı otomobil hemzemin geçitte makinist Tuncay Usta idaresindeki 72014 sefer sayılı Afyon- Denizli yolcu treniyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki dereye savrulan otomobildeki Soner Ünlü ağır yaralandı. Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülen Soner Ünlü daha sonra Afyonkarahisar'a sevk edildi.
Afyonkarahisar
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:05