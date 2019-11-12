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Afyonkarahisar hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hırsızlık şüphelileri yakalandıAfyonkarahisar'da 4 ev ve 3 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

12.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:46
Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Afyonkarahisar'da 4 ev ve 3 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı günlerde 4 ev ve 3 otomobilden para, ziynet eşyası ve televizyon gibi değerli eşya çalan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen U.K. (18), E.Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K. (15) gözaltına alındı. merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar hırsızlık şüphelileri yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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