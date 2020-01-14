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Afyonkarahisar iki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş

İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş (2)CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, yanında işçi olarak çalıştıkları Hüseyin Aslan tarafından öldürülen Mustafa Akpınar ve kardeşi Veysel Akpınar'ın cenazesi, karayoluyla memleketleri Afyonkarahisar'ın...

14.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:26
İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş (2)
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yanında işçi olarak çalıştıkları Hüseyin Aslan tarafından öldürülen Mustafa ve kardeşi Veysel Akpınar'ın cenazesi, karayoluyla memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyündeki ailesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra cenazeler, köy camisine götürüldü. Kılınan namazın ardından iki kardeş aile kabristanında yan yana toprağa verildi. Evli ve 2'şer çocuk sahibi Akpınar kardeşlerin annesi Hatice ve babası Mahmut Akpınar, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Aile üyeleri cenazede gözyaşlarını tutamadı.
Afyonkarahisar iki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş

Akpınar, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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