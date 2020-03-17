Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz Açıklaması
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 15 Mart'tan önce kente gelen 750 umrecinin evlerinde gözlem altında tutulduğunu bildirdi.
17.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:24
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 15 Mart'tan önce kente gelen 750 umrecinin evlerinde gözlem altında tutulduğunu bildirdi.
Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Türkiye'de görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sürecini başarıyla yürüttüğünü belirtti.
15 Mart'tan önce Suudi Arabistan'dan Afyonkarahisar'a dönen umrecilerin olduğunu dile getiren Korkmaz, bu tarihten önce kente gelen vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulduğunu ve sağlık durumlarının her gün görevli ekiplerce izlendiğini kaydetti.
Korkmaz, "Şuanda gözlem altında tutulan 750 umrecimiz mevcuttur. Bu rakam her geçen gün azalmaktadır. 14 günü tamamlayan vatandaşlarımız gözlem altından çıkmaktadır. Bugüne kadar gözlem altında tuttuğumuz umrecimizin hiç birinin test sonucu pozitif çıkmamıştır." ifadelerini kullandı.
Korkmaz, Afyonkarahisar'a yurt dışından gelecek herkesin indiği havaalanlarının bulunduğu illerdeki yurtlara yerleştirileceğini ve yine 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağını vurguladı.
Sosyal medya hesaplarından Afyonkarahisar'da koronavirüslü hasta olduğu yönünde paylaşımlar olduğunu da aktaran Korkmaz, gerçek olmayan bu söylentilere itibar edilmemesini istedi.
Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Türkiye'de görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sürecini başarıyla yürüttüğünü belirtti.
15 Mart'tan önce Suudi Arabistan'dan Afyonkarahisar'a dönen umrecilerin olduğunu dile getiren Korkmaz, bu tarihten önce kente gelen vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulduğunu ve sağlık durumlarının her gün görevli ekiplerce izlendiğini kaydetti.
Korkmaz, "Şuanda gözlem altında tutulan 750 umrecimiz mevcuttur. Bu rakam her geçen gün azalmaktadır. 14 günü tamamlayan vatandaşlarımız gözlem altından çıkmaktadır. Bugüne kadar gözlem altında tuttuğumuz umrecimizin hiç birinin test sonucu pozitif çıkmamıştır." ifadelerini kullandı.
Korkmaz, Afyonkarahisar'a yurt dışından gelecek herkesin indiği havaalanlarının bulunduğu illerdeki yurtlara yerleştirileceğini ve yine 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağını vurguladı.
Sosyal medya hesaplarından Afyonkarahisar'da koronavirüslü hasta olduğu yönünde paylaşımlar olduğunu da aktaran Korkmaz, gerçek olmayan bu söylentilere itibar edilmemesini istedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Serhat Korkmaz, Afyon, Güncel
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