Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Afyonkarahisar
'ın Başmakçı
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Ayhan Gönüllü
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Gönüllü bin 601, CHP
adayı Halil Özcan
bin 120, AK Parti
adayı Tuncer Kerpiç
bin 91 oy aldı.
-Gönüllü'nün özgeçmişi-
MHP Başmakçı ilçesi belediye başkan adayı
Ayhan Gönüllü, 1966 yılında Başmakçı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Başmakçı'da bitirdi.
1991 yılında Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başlayan Gönüllü, aynı kurumda farklı görevlerde idareciliklerde bulundu.
30 Mart 2014 yılında mahalli idareler seçimlerinde Başmakçı Belediye Başkanı olan Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Ayhan Gönüllü, Afyon, MHP, Başmakçı, Güncel
Kaynak: AA