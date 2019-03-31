Afyonkarahisar'ın Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halilibrahim Bodur kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Halilibrahim Bodur bin 318, CHP adayı Hüseyin Özaktan bin 62, MHP adayı Seyfettin Atacan 184 oy aldı.-Bodur'un özgeçmişi-1983 Bayat doğumlu. Ön lisans mezunu. Ticaretle uğraşıyor. AK Parti'de sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, 3 dönem ilçe yürütme kurulu üyeliği yaptı.Bodur, evli ve 2 çocuk babasıdır.