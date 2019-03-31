Afyonkarahisar'ın Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halilibrahim Bodur kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halilibrahim Bodur bin 318, CHP adayı Hüseyin Özaktan bin 62, MHP adayı Seyfettin Atacan 184 oy aldı.
-Bodur'un özgeçmişi-
1983 Bayat doğumlu. Ön lisans mezunu. Ticaretle uğraşıyor. AK Parti'de sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, 3 dönem ilçe yürütme kurulu üyeliği yaptı.
Bodur, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Hüseyin Özaktan, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyon, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA