Afyonkarahisar'ın Çay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Atlı kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Atlı 4 bin 796, CHP adayı Ali Selvi 2 bin 418, MHP adayı Hüseyin Çağrı bin 277 oy aldı.-Atlı'nın özgeçmişi-1977 yılında Afyonkarahisar Çay İlçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Çay'da tamamladı. Lise eğitimini Aydın Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995-2001 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. 2002-2007 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimi yaptı. 2010-2012 yılları ardından Bolvadin Devlet Hastanesi Başhekimi. 2013-2017 yılları Afyonkarahisar Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı.Atlı, evli 3 çocuk babasıdır.