Afyonkarahisar'ın Çobanlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar
'ın Çobanlar
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ali Altuntaş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Altuntaş 2 bin 23, İYİ Parti
adayı Sefa Değirmen
bin 438, MHP
adayı Ali Sarıtaş
bin 185 oy aldı.
-Altuntaş'ın öz geçmişi-
1977 yılında Afyonkarahisar'da doğan Altuntaş, Çobanlar'da ikamet ediyor. Lise mezunu olan Altuntaş, Afyonkarahisar Şeker Makina Fabrikasında teknik personel olarak çalışıyor. Siyasi hayatına AK Parti kurucular kurulu gençlik kolları başkanı olarak başlayan Ali Altuntaş, iki dönem gençlik kolları başkanlığının ardından iki dönem ilçe başkanlığı ve bir dönem siyasi ve hukuk işleri başkanı olarak partide görev aldı. 2014 Yerel Seçimleri'nde partiden İl Genel Meclis üyeliğine seçilen Altuntaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Güncel
Kaynak: AA