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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

06.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:06 Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli
Afyonkarahisar'ın ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Çobanlar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
İl genelindeki taşımalı eğitim yapan okullara gelemeyen öğrencilerin de izinli sayılacağı öğrenildi.
Halen devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Belediye ekipleri, şehir içi yolların kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması, ana yollarda trafik akışını rahatlatırken ara sokaklarda araçlar hareket etmekte zorlandı. Kentin simgesi Karahisar Kalesi de beyaza büründü.
İl Özel İdaresi yetkilileri, 17 ilçedeki bazı köy yollarının kapalı olduğunu, 70'in üzerinde personel ile araç ve ekipmanlarla yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kenti çevre illere bağlayan yollarda gece saatlerinden itibaren kar küreme, solüsyon ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ana yol güzergahlarının açık olduğu bildirildi.

Çobanlar, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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