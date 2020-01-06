Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı nedeniyle Çobanlar ilçesinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl genelindeki taşımalı eğitim yapan okullara gelemeyen öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.İl Özel İdaresi yetkilileri, 17 ilçedeki bazı köy yollarının kapalı olduğunu, 70'in üzerinde personelle araç ve ekipmanlarla yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.