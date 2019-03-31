Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Serkan Koyuncu kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Koyuncu 4 bin 416, MHP adayı Uğur Serdar Kargın 3 bin 232, CHP adayı Barış Can 2 bin 509 oy aldı.Koyuncu'nun öz geçmişiKoyuncu, 1977 yılında Emirdağ ilçesinde doğdu. Emirdağ Anadolu Lisesinden mezun olan Koyuncu, 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Koyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesinde 2001-2005 yıllarında öğretim üyeliği görevinde bulunan Koyuncu, evli ve 1 çocuk babası.